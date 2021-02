Benevento, domani nuova giornata di screening gratuiti per il diabete (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – nuova giornata di screening gratuiti programmati a Benevento dall’Associazione Diabetici Italia Meridionale (AsDIM) “Al di quà del Faro” che sarà dedicata alla diabetologia e alla nutrizione. Le visite si terranno domani (a partire dalle ore 9,00) presso la sede dell’Associazione AsDIM a Benevento, alla contrada San Chirico – plesso DG Garden. “Continua il nostro impegno – dice Annio Rossi, presidente dell’AsDIM – a favore delle persone affette da patologie legate al diabete e all’attività di prevenzione. Anche domani, dunque, professionisti vicini alla nostra associazione effettueranno visite gratuite per coloro che hanno già effettuato o effettueranno la prenotazione”. Per ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodiprogrammati adall’Associazione Diabetici Italia Meridionale (AsDIM) “Al di quà del Faro” che sarà dedicata alla diabetologia e alla nutrizione. Le visite si terranno(a partire dalle ore 9,00) presso la sede dell’Associazione AsDIM a, alla contrada San Chirico – plesso DG Garden. “Continua il nostro impegno – dice Annio Rossi, presidente dell’AsDIM – a favore delle persone affette da patologie legate ale all’attività di prevenzione. Anche, dunque, professionisti vicini alla nostra associazione effettueranno visite gratuite per coloro che hanno già effettuato o effettueranno la prenotazione”. Per ...

