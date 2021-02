Bellinazzo | «Inter appetibile sul mercato Diritti TV? Guerra fredda»

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Marco, giornalista esperto di economia, ha parlato della situazione dell’e della diatriba suitv. Le sue parole Marco, ai microfoni di Radio24 nel corso di “Tutti Convocati”, ha parlato della situazione dell’e deiTV.– «Il grande dubbio su vicendaè che parliamo di un gruppo che fattura 60mld all’anno. L’sulperchè i ricavi cresceranno da qui a qualche anno in relazione al progetto Super Champions e agli incrementi ricavi da nuovo impianto».TV – «Ormai ètra operatori e club. All’offerta di Sky si aggiunge un endorsement di Eleven Sports che ...

diegocecati : RT @FcInterNewsit: Bellinazzo: 'Per Suning, l'Inter non è un investimento irrilevante. Cessione, scadenze e fondi: la situazione' https://t… - interchannel_ic : - internewsit : Bellinazzo: «Inter appetibile sul mercato. Serie A? Guerra club-operatori» - - fcin1908it : Bellinazzo: “L’Inter è appetibile sul mercato perché i ricavi cresceranno. Il grande dubbio…” - passione_inter : Futuro Inter, Bellinazzo rassicura: 'Società appetibile sul mercato, i ricavi cresceranno negli anni' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Bellinazzo Inter

passioneinter.com

Marco, giornalista esperto di economia, ha parlato della situazione dell'e della diatriba sui diritti tv. Le sue ...Tra questi ci sono anche, Juventus, Milan Lazio e Atalanta. Questo quanto riportasul suo Twitter: Comments commentsIl Genoa continua il suo lavoro di preparazione alla sfida all'Inter, ...Ancora non arriva un accordo tra i 20 club di Serie A, chiamati anche oggi alla votazione. Il Napoli ha votato per DAZN. Oltre al club azzurro, sono altri 10 i club che hanno votato per la piattaforma ...