Beautiful anticipazioni | fine della guerra tra Ridge | Brooke e Thomas

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ancora una volta le puntate difaranno assistere ad un colpo di scena e questa volta sarà merito di, in quanto una sua dichiarazione nei confronti di, potrebbe cambiare completamente i rapporti tra quest’ultimo, lei e. Nel frattempo la verità presto potrebbe cambiare per sempre le vite di Steffy, Finn, Liam e Hope, in quanto sta per arrivare il test del DNA che stabilirà chi dei due ragazzi è il padre del figlioForrester. A tal proposito Steffy sente il bisogno di avere accanto qualcuno che la ama, nonostante tutto e così avvisa suo padre dell’imminente notizia in arrivo. Trame, Steffy manda un messaggio asono nell’ufficioForrester Creations. ...