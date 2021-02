Beautiful anticipazioni | Brooke accetta la proposta di Ridge o sceglie il divorzio?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Pronti a scoprire che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 27 febbraio 2021? Come sempre arrivano le nostreche ci rivelano proprio la trama della prossima puntata. Quali saranno i nuovi colpi di scena in arrivo a Los Angeles? Che cosa succederà trasi sistemeranno le cose o questa volta lo stilista si lascerà travolgere dalla passione per un’altra donna? Liam e Hope si stanno allontanando senza neppure rendersene conto. Il giovane Spencer sa bene che Thomas ha una pessima influenza sulla sua compagna ma non sa come agire visto che Hope sembra essere focalizzata solo sul piccolo Douglas… Come avrete visto alla fineha capito che forse vale la pena dare una nuova possibilità a. Ma sua moglie deve essere pronta a coglierla. ...