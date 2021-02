Beautiful, anticipazioni 28 febbraio: arriva il divorzio per Brooke e Ridge (Di venerdì 26 febbraio 2021) Beautiful, anticipazioni 28 febbraio: grandissima puntata quella di domenica, perché sarà quella in cui l’ennesimo matrimonio tra Ridge e Brooke finirà! Beautiful, anticipazioni 28 febbraio: Ridge e Brooke firmano le carte per il divorzio. Eric conforta la donna Ridge non è riuscito a convincere Brooke a perdonare Thomas, così, a malincuore, i due coniugi decideranno di divorziare mettendolo nero su bianco. Al fianco della Logan ci sarà Eric, che come il pubblico di “Beautiful” sa, ha cercato di evitare che il figlio mandasse all’aria il suo matrimonio. Lui si riavvicinerà a Shauna. Thomas continua le sue trame con Zoe Il figlio di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 26 febbraio 2021)28: grandissima puntata quella di domenica, perché sarà quella in cui l’ennesimo matrimonio trafinirà!28firmano le carte per il. Eric conforta la donnanon è riuscito a convincerea perdonare Thomas, così, a malincuore, i due coniugi decideranno di divorziare mettendolo nero su bianco. Al fianco della Logan ci sarà Eric, che come il pubblico di “” sa, ha cercato di evitare che il figlio mandasse all’aria il suo matrimonio. Lui si riavvicinerà a Shauna. Thomas continua le sue trame con Zoe Il figlio di ...

