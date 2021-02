Bayern Monaco, Flick: «Champions League positiva, ripartiamo dalla Lazio» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Hans Flick vuole sfruttare l’onda lunga della vittoria sulla Lazio e tornare a fare il suo passo anche in Bundesliga con il Bayern Monaco Hans Flick, in conferenza stampa, parla della vittoria sulla Lazio in Champions League. «Andiamo di partita in partita. Le partite contro Arminia Bielefeld e Eintracht Francoforte avevano dato presagi negativi. Era importante e positivo giocare in Champions League. Abbiamo rispettato quanto ci eravamo prefissati. Mi aspetto lo stesso contro il Colonia domani. La squadra deve mostrare volontà assoluta e ripartire dalla performance di Roma». CONTINUA A LEGGERE SU LazioNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Hansvuole sfruttare l’onda lunga della vittoria sullae tornare a fare il suo passo anche in Bundesliga con ilHans, in conferenza stampa, parla della vittoria sullain. «Andiamo di partita in partita. Le partite contro Arminia Bielefeld e Eintracht Francoforte avevano dato presagi negativi. Era importante e positivo giocare in. Abbiamo rispettato quanto ci eravamo prefissati. Mi aspetto lo stesso contro il Colonia domani. La squadra deve mostrare volontà assoluta e ripartireperformance di Roma». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

