Basta tollerare La Meloni vede Del Debbio e trascina Vauro in tribunale | accuse pesantissime

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 febbraio 2021) GiorgiaSenesi indopo le dichiarazioni del vignettista a Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Delsu Rete 4. Mentre in studio si parlava degli insulti ricevuti dallada parte del docente dell'Università di Siena Giovanni Gozzini, il vignettista del Fatto Quotidiano non ha espresso alcun tipo di solidarietà, anzi ha attaccato. “Sono colpito in negativo dalle espressioni utilizzate dal professore. Laè stata ingiustamente offesa, ma quando Liliana Segre è andata in Senato a istituire la commissione contro l'odio, tutta l'aula si è alzata in piedi, tranne i senatori di Fratelli d'Italia e Lega – ha detto-. Laè leader di un partito che ha cavalcato la ...