Bassetti | “Stiamo facendo poco per cercare le varianti Prendiamo esempio dall’ Inghilterra”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Turbano i dati che arrivano dal bollettino di venerdì 26 febbraio. L’infettivologo Matteoè preoccupato e batte la carica: non si fa abbastanza per stanare le. “Ledobbiamo cercarle di più. In Italia si sequenziano solo 1,4 campioni ogni mille casi di Covid: quasi 40 volte in meno che in“. Un dato allarmante. Non è la prima volta che il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova mette in allerta. Ma la ricerca sulleattualmente è troppo blanda.: “Potenziare la ricerca per individuarle”torna a segnalare la necessità di potenziare le attività di sequenziamento genico per individuare i mutanti di Sars-CoV-2 che circolano in Italia. Poi ...