Basket | Nba | Dallas ko grazie alla difesa e Philadelphia consolida leadership a Est

RaiSport : #Sixers inarrestabili, ma #Nets e #Bucks ci sono ?? Tonfo inaspettato dei #Clippers, ancora bene i #Wizards??… - RassegnaZampa : #Basket #Nba Simmons spegne Doncic, Phila è inarrestabile: Mavs k.o. - RassegnaZampa : #Basket #Nba: i Nets volano con Irving, Vucevic non basta ai Magic - RassegnaZampa : #basket #nba Giannis show, 38 punti e un finale da urlo: guarda come ha battuto i Pelicans - RassegnaZampa : #Basket #Nba Howard, che difesa! Ecco come Philadelphia ha dominato Dallas -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nba

SardiniaPost

... Asia - Pacifico, Europa e Sud America con il lancio di un adattamento della campagna 'Hennessy x: Lines' che celebra coloro che stanno portando avanti il gioco del. I fan di tutto il ...Il pesante ko dei Lakers con Utah Jazz e la strepitosa prova di Danilo Gallinari con gli Hawks sono le note principali del turno di questa notte in. I campioni in carica sono stati abbattuti dalla furia della capolista a ovest, Utah Jazz, con un pesante 114 - 89. Per i Lakers è la quarta sconfitta consecutiva. Serata di gran livello per ...Corrono le prime tre della Eastern Conference: nel turno di questa notte in Nba infatti sia la capolista Philadelphia, sia le dirette inseguitrici, cioè Nets e Bucks hanno vinto con largo margine e be ...Milwaukee, 26 feb. -(Adnkronos) - Milwaukee Bucks (20-13) e New Orleans Pelicans (14-18) danno vita a una partita ad alto punteggio, risolta solamente nel finale a favore dei padroni di casa per 129-1 ...