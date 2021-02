Basket | Nba | Antetokounmpo vince sfida con Williamson e Bucks superano Pelicans

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Milwaukee, 26 feb. -(Adnkronos) - Milwaukee(20-13) e New Orleans(14-18) danno vita a una partita ad alto punteggio, risolta solamente nel finale a favore dei padroni di casa per 129-125. A deciderla sono Giannis(con una schiacciata in coast-to-coast nei minuti finali) e Khris Middleton, che dimostra a tutti di essere un All-Star di fatto nonostante non sia stato convocato per la partita delle stelle segnando 13 punti nell'ultimo quarto Alla fine sono 31 i punti dell'esterno di coach Budenholzer, che accompagnano un Giannisda 38 punti e 10 rimbalzi con 14/27 dal campo e 8/10 ai liberi, anche se la giocata decisiva (uno sfondamento preso a pochi secondi dalla fine) porta la firma di Donte Dinzo, che chiude così una prestazione eccellente da 24 punti, 7 ...

Il pesante ko dei Lakers con Utah Jazz e la strepitosa prova di Danilo Gallinari con gli Hawks sono le note principali del turno di questa notte in NBA. I campioni in carica sono stati abbattuti dalla furia della capolista a ovest, Utah Jazz, con un pesante 114 - 89. Per i Lakers è la quarta sconfitta consecutiva. Serata di gran livello per ...Milwaukee, 26 feb. -(Adnkronos) - Milwaukee Bucks (20-13) e New Orleans Pelicans (14-18) danno vita a una partita ad alto punteggio, risolta solamente nel finale a favore dei padroni di casa per ...New York, 26 feb. - (Adnkronos) - I risultati delle partite della regular season Nba: Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks 111-97; Brooklyn Nets-Orlando Magic 129-92; New York Knicks-Sacramento Kings 1 ...