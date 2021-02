Basket | la Nuova Zelanda rinuncia al torneo di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo

(Di venerdì 26 febbraio 2021) La nazionale didellanon prenderà parte alledi2021. La Federazione neozelandese ha infatti deciso dire alla spedizione in Serbia, dove a fine giugno è in programma uno dei tornei diai Giochi Olimpici. Il motivo alla base di questo ritiro è da ricercare nei costi del viaggio, ma anche nei protocolli anti Covid-19. La, inoltre, ha dato forfait anche per le qualificazioni per il3×3. SportFace.

