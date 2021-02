Basket, Eurolega 2020/2021: risultati e classifica della regular season (Di venerdì 26 febbraio 2021) risultati e classifica della regular season di Eurolega 2020/2021. La massima competizione cestistica del continente è ripartita con la stessa formula dopo l’interruzione della scorsa stagione. Diciotto le compagini al via che concorrono per gli otto posti valevoli i quarti di finale al termine delle trentaquattro partite di stagione regolare. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata. classifica 1. Barcellona 36 (18V 7P) 2. Cska Mosca 34 (17V 8P) 3. Olimpia Milano 34 (17V 9P) 4. Real Madrid 30 (15V 9P) 5. Fenerbahce 30 (15V 10P) 6. Bayern Monaco 30 (15V 10P) 7. Zenit San Pietroburgo 30 (15V 9P) 8. Anadolu Efes 28 (14V 10P) ———————————————————— 9. Zalgiris Kaunas 26 (13V ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021)di. La massima competizione cestistica del continente è ripartita con la stessa formula dopo l’interruzionescorsa stagione. Diciotto le compagini al via che concorrono per gli otto posti valevoli i quarti di finale al termine delle trentaquattro partite di stagione regolare. Di seguito tutti ie laaggiornata.1. Barcellona 36 (18V 7P) 2. Cska Mosca 34 (17V 8P) 3. Olimpia Milano 34 (17V 9P) 4. Real Madrid 30 (15V 9P) 5. Fenerbahce 30 (15V 10P) 6. Bayern Monaco 30 (15V 10P) 7. Zenit San Pietroburgo 30 (15V 9P) 8. Anadolu Efes 28 (14V 10P) ———————————————————— 9. Zalgiris Kaunas 26 (13V ...

