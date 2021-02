Bari, allarme bomba: evacuata la Motorizzazione dopo telefonata anonima (Di venerdì 26 febbraio 2021) allarme bomba alla Motorizzazione civile di Bari, nella zona industriale di Modugno. Con una telefonata anonima al 112, poco prima delle 8, qualcuno ha avvertito di uscire tutti perché sarebbe esploso ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 26 febbraio 2021)allacivile di, nella zona industriale di Modugno. Con unaal 112, poco prima delle 8, qualcuno ha avvertito di uscire tutti perché sarebbe esploso ...

AnsaPuglia : Allarme bomba a Motorizzazione civile Bari, evacuata la sede. Sul posto unità cinofile e artificieri #ANSA - rep_bari : Allarme bomba a Motorizzazione civile Bari, evacuata la sede [aggiornamento delle 10:22] - LaGazzettaWeb : Bari, allarme bomba: evacuata la Motorizzazione dopo telefonata anonima - Borderline_24 : Covid in Puglia, l'allarme di #Lopalco: 'Scuole sono volano per i contagi, Did in tutta Italia'… - rep_bari : 'Covid, in Puglia stress elevato per gli ospedali in caso di terza ondata': l'allarme dagli Usa [di Antonello Cassa… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari allarme Bari, allarme bomba: evacuata la Motorizzazione dopo telefonata anonima Allarme bomba alla Motorizzazione civile di Bari, nella zona industriale di Modugno. Con una telefonata anonima al 112, poco prima delle 8, qualcuno ha avvertito di uscire tutti perché sarebbe esploso ...

I TENTACOLI DELLE MAFIE IN ABRUZZO, DIA, 'TERRA DI APPRODO PER I CLAN' Dall'altro però sono molteplici i campanelli di allarme. Le interdittive in Abruzzo nei primi sei ... operanti non solo nel territorio della provincia di Bari, ma anche altrove e in particolare in ...

Bari, allarme bomba: evacuata la Motorizzazione dopo telefonata anonima La Gazzetta del Mezzogiorno Allarme bomba a Motorizzazione civile Bari, evacuata la sede Allarme bomba alla Motorizzazione civile di Bari, nella zona industriale di Modugno. Con una telefonata anonima al 112, poco prima delle 8, qualcuno ha avvertito di uscire tutti perché sarebbe esploso ...

Bari, allarme bomba alla Motorizzazione: evacuata la struttura Allarme bomba questa mattina agli uffici della Motorizzazione Civile di Bari, in via delle Magnolie a Modugno. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e l'unità cinofila della Polizia, secondo le..

bomba alla Motorizzazione civile di, nella zona industriale di Modugno. Con una telefonata anonima al 112, poco prima delle 8, qualcuno ha avvertito di uscire tutti perché sarebbe esploso ...Dall'altro però sono molteplici i campanelli di. Le interdittive in Abruzzo nei primi sei ... operanti non solo nel territorio della provincia di, ma anche altrove e in particolare in ...Allarme bomba alla Motorizzazione civile di Bari, nella zona industriale di Modugno. Con una telefonata anonima al 112, poco prima delle 8, qualcuno ha avvertito di uscire tutti perché sarebbe esploso ...Allarme bomba questa mattina agli uffici della Motorizzazione Civile di Bari, in via delle Magnolie a Modugno. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e l'unità cinofila della Polizia, secondo le..