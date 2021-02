(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilalla presidenza delToniha concesso un’intervista a ‘El Larguero‘, toccando vari temi: “Qualora venissi elettoverrà confermato sulla panchina del club. Apprezzo la sua dedizione e le sue capacità di leader. Ovviamenteche. A mio avviso ilè il posto giusto per lui, lo vedo motivato a restare in blaugrana“. Infine,ha svelato: “Ho già un accordo con due giocatori. Si tratta di un difensore e di un attaccante“. SportFace.

sportface2016 : #Barcellona, il candidato Freixa: “Spero che #Messi rimanga, #Koeman ha la mia fiducia” - the_highsparrow : @MMastrantuono Questo, smesso di fare il primo ministro francese, e fallito miseramente il tentativo di scalare l'E… - sportface2016 : #Barcellona, il candidato alla presidenza Freixa: “Possiamo prendere sia #Haaland che #Mbappé” - ItaSportPress : Barcellona, il candidato alla presidenza Freixa: 'Possiamo acquistare Mbappè e Haaland' - - TUTTOJUVE_COM : Barcellona, l'annuncio del candidato: 'Possiamo prendere Mbappé e Haaland' -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona candidato

TUTTO mercato WEB

, ilalla presidenza Freixa: 'Possiamo acquistare Mbappè e Haaland'Lo spagnolo è stato inserito nella categoria 'Breakthrough of the Year' insieme al calciatore delAnsu Fati , il cliclista Tadej Pogacar , i tennisti Dominic Thiem e Iga Swiatek e il ...Piace a Messi ed è stato incoronato da Iniesta: Pedri è una delle poche note liete della deludente e anonima stagione del Barcellona ...Lo spagnolo della Suzuki ha annunciato ai suoi follower attraverso Instagram di essere stato candidato al prestigioso Laureus Award come “Breakthrough of the Year 2020” ...