Barbara Palombelli, la notizia è appena arrivata: "Telefonata improvvisa" (Di venerdì 26 febbraio 2021) La giornalista Mediaset sarà una delle conduttrici della kermesse canora e affiancherà Amadeus nella serata di venerdì 5 marzo, unendosi così all'elenco delle presenze femminili sul palco dell'Ariston: Naomi Campbell, Matilda De Angelis, Elodie. Ma non senza polemiche. Immediata la reazione della giornalista che ha subito condiviso la sua gioia sui social. «Sarà una emozione pazzesca, incredibile» ha scritto Barbara Palombelli su Facebook in un post ripreso dall'agenzia stampa Adnkronos e ora cancellato. «Ho ricevuto una Telefonata di Amadeus e sarò a Sanremo con lui venerdì 5 marzo! Sono stata al festival varie volte come giornalista e in giuria ma questa volta è diverso: salirò sul palco!!!» scriveva la presentatrice nel lungo post eliminato. «Sanremo è casa, è famiglia. È la nostra memoria, sono mio padre e mia madre che ...

