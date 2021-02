Barbara D’Urso rompe il silenzio: le prime parole dopo la chiusura anticipata di Live (Di sabato 27 febbraio 2021) A distanza di pochissime ore dall’annuncio della chiusura anticipata di Live, Barbara D’Urso ha rotto il silenzio: cosa ha detto sui social. La notizia è stata data qualche ora fa: Live-Non è la D’Urso chiude. A differenza dell’anno scorso che, come ben sapete, è proseguito fino alle metà inoltrata del mese di Giugno, il programma L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 27 febbraio 2021) A distanza di pochissime ore dall’annuncio delladiha rotto il: cosa ha detto sui social. La notizia è stata data qualche ora fa:-Non è lachiude. A differenza dell’anno scorso che, come ben sapete, è proseguito fino alle metà inoltrata del mese di Giugno, il programma L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

welikeduel : Ospiti di Barbara D'Urso che non ti aspetti, in un video di Gero Arnone #propagandalive @geroarnone - ricpuglisi : Novità? Zingaretti e Barbara d'Urso escono e fondano un partito? - ilriformista : L'endorsement di #Zingaretti a Barbara D'Urso dopo il lapsus di ieri in radio - rosmellogf : RT @JoMarch__: Alessia Marcuzzi, Barbara D'Urso e Ilary Blasi non avrebbero mai permesso un massacro del genere a Dayane. Oggi il @GrandeFr… - Sanchez119111 : Antonella sei FUORI luogo. Spero che il GF faccia la fine di Barbara D'Urso. Fate schifo! #GFVIP -