Barbara D’Urso, la proposta a Mara Venier in diretta a Pomeriggio 5: cosa le ha detto (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, è stato vittima di una macabra fake news secondo cui sarebbe venuto precocemente a mancare. Immediata la smentita della conduttrice di Domenica In: “Sta benissimo… Ma che ca**o scrivete, vergognatevi” Solidarietà social è arrivata da Elisabetta Gregoraci, Michelle Hunziker, Laura Pausini e tantissimi altri amici della coppia. Anche Barbara D’Urso ha voluto inviare a Mara e Nicola un pensiero gentile dal salotto di Pomeriggio 5: “Mara mi ha detto quanto è rimasta male da quello che hanno scritto su Nicola”. Poi la proposta che forse nessuno si aspettava: “Lei e Nicola adesso mi stanno guardando e li saluto. Cara Mara devi assolutamente venire a farti fare una ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il marito di, Nicola Carraro, è stato vittima di una macabra fake news secondo cui sarebbe venuto precocemente a mancare. Immediata la smentita della conduttrice di Domenica In: “Sta benissimo… Ma che ca**o scrivete, vergognatevi” Solidarietà social è arrivata da Elisabetta Gregoraci, Michelle Hunziker, Laura Pausini e tantissimi altri amici della coppia. Ancheha voluto inviare ae Nicola un pensiero gentile dal salotto di5: “mi haquanto è rimasta male da quello che hanno scritto su Nicola”. Poi lache forse nessuno si aspettava: “Lei e Nicola adesso mi stanno guardando e li saluto. Caradevi assolutamente venire a farti fare una ...

ricpuglisi : Novità? Zingaretti e Barbara d'Urso escono e fondano un partito? - ilriformista : L'endorsement di #Zingaretti a Barbara D'Urso dopo il lapsus di ieri in radio - RositaSansone6 : RT @softjuancho: se serve per mettere a tacere quei quattro pizzettari allora ben venga gs da barbara d’urso #prelemi - lovsalemi : RT @softjuancho: se serve per mettere a tacere quei quattro pizzettari allora ben venga gs da barbara d’urso #prelemi - siricrederanno : RT @softjuancho: se serve per mettere a tacere quei quattro pizzettari allora ben venga gs da barbara d’urso #prelemi -