Barbara D'Urso, adesso è ufficiale: Live chiude, ma c'è una clamorosa novità in arrivo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un comunicato ufficiale Mediaset annuncia la chiusura di Live, ma per Barbara D'Urso arriva una grande novità: la decisione. Le voci sulla chiusura del programma domenicale Live – Non è la D'Urso avevano cominciato a circolare da qualche giorno, ma ora la decisione ufficiale è arrivata. Anche la stessa Barbara annuncia la notizia sul suo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

