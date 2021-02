Barbano: il Napoli si è rotto di nuovo. Due anni sembrano passati invano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non ci si poteva aspettare tanto di più da un Napoli “decimato dagli infortuni, fiaccato dalla fatica e dalla depressione, privo di un’idea chiara di gioco”, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport, ma l’eliminazione dall’Europa League è figlia “anche dei limiti che l’angoscia e la stanchezza enfatizzano”. In poco più di un mese sono sfumate Supercoppa, Coppa Italia ed Europa League e ora “la solitudine di Gattuso è diventata un’emozione cosmica”. Lo sguardo dell’allenatore dice “che tutta l’esperienza di trent’anni di calcio non basta a ricucire il buco da cui le ambizioni del Napoli sono uscite a una a una, perdendosi. Si è rotto, il Napoli. Di nuovo. E questo ritorno della crisi pesa come una coazione maledetta. Come la prova di un’insormontabile soglia, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non ci si poteva aspettare tanto di più da un“decimato dagli infortuni, fiaccato dalla fatica e dalla depressione, privo di un’idea chiara di gioco”, scrive Alessandrosul Corriere dello Sport, ma l’eliminazione dall’Europa League è figlia “anche dei limiti che l’angoscia e la stanchezza enfatizzano”. In poco più di un mese sono sfumate Supercoppa, Coppa Italia ed Europa League e ora “la solitudine di Gattuso è diventata un’emozione cosmica”. Lo sguardo dell’allenatore dice “che tutta l’esperienza di trent’di calcio non basta a ricucire il buco da cui le ambizioni delsono uscite a una a una, perdendosi. Si è, il. Di. E questo ritorno della crisi pesa come una coazione maledetta. Come la prova di un’insormontabile soglia, ...

