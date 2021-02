Bank of England, Haldane: “C’è rischio che inflazione si riveli più difficile da domare” (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Esiste un rischio tangibile che l’inflazione si riveli più difficile da domare, richiedendo ai responsabili della politica monetaria di agire in modo più assertivo di quanto non venga attualmente prezzato nei mercati finanziari”. È quanto ha detto oggi Andy Haldane, capo economista della Bank of England, in un discorso pubblicato sul sito della banca centrale. Secondo Haldane il rischio maggiore al momento è che “l’autocompiacimento” delle banche centrali scateni la “tigre” inflazione. Il riferimento è a una citazione del noto economista liberale Friedrich von Hayek che parlava del controllo dell’inflazione come del tentativo di afferrare una tigre per la coda. Il senso ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Esiste untangibile che l’sipiùda, richiedendo ai responsabili della politica monetaria di agire in modo più assertivo di quanto non venga attualmente prezzato nei mercati finanziari”. È quanto ha detto oggi Andy, capo economista dellaof, in un discorso pubblicato sul sito della banca centrale. Secondoilmaggiore al momento è che “l’autocompiacimento” delle banche centrali scateni la “tigre”. Il riferimento è a una citazione del noto economista liberale Friedrich von Hayek che parlava del controllo dell’come del tentativo di afferrare una tigre per la coda. Il senso ...

