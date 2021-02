Bacoli rende omaggio al sommo poeta Dante a 700 anni dalla sua morte | gli eventi

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl comune di(Na) sta promuovendo alcune iniziative in onore del 700esimoversariodelAlighieri. Un calendario ricco diper celebrare il padre della letteratura italiana.ha quindi deciso direalitaliano per eccellenza, l’autore della Divina Commedia famosa in tutto il mondo. Ha optato per tale scelta grazie ai vari riferimenti al territorio partenopeo all’intero del suo capolavoro.infatti nella sua opera viene accompagnato da Publio Virgilio Marone, autore dell’eneide. Proprio in quest’ultima è centrale il ruolo del Lago d’Averno, descritto in maniera ...

Ultime Notizie dalla rete : Bacoli rende

NapoliToday

... a partire dalla Strategia dell'Europa sulla Biodiversità per il 2030 cheespliciti gli ... Alla scoperta virtuale del Lago d'Averno e del Lago di Lucrino, a(NA) in Campania , con il ...... col suo insieme di terrazze e portici, tra le braccia delle marine die del Poggio. La ... qual era la sua funzione? A volte alzare lo sguardo, non solo abitua a guardare lontano, ma ci...AREA FLEGREA - È di 33 nuovi contagi l'ultimo dato diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania relativo ai comuni dell'area flegrea. Numeri in lieve crescita che hanno fatto registrare, nelle u ...Le piattaforme di food delivery made in Campania alternative ai leader del cibo a domicilio: vi sorprenderanno per selezione di ristoranti, costi e capillarità, capaci di consegnare in provincia accon ...