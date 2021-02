B3N ha pubblicato il suo primo album solista | cosa ne pensano i fan di ' California'

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Today is the day! Oggi, venerdì 26 febbraio, è uscito ildiscodi B3N aka Benjamin Mascolo. Il progetto si intitola "", è nato tra l'America e l'Italia, contiene 6 tracce ed ...

MTV.IT

" 'Questo canta? Ma non suonava e basta?' queste sono le parole del brano di 'ricomincio' ed è quello che si domanderanno tutti ascoltando questo album " racconta- Ho cambiato la mia vita nel ...Il cantante ha da pocoil suo primo singolo da solista 'Finché le stelle non brillano' con un video in cui appare anche la fidanzata. - - > Leggi Ancheadesso fa da solo ma per il ...Dopo un periodo difficile in cui ha vinto la depressione Benjamin Mascolo lancia il primo album «Ho scoperto la mia voce e, grazie alla mia ragazza, mi sono innamorato della California» ...È online l'edizione di questa settimana del Tg Musica. Oggi si parla di: Daft Punk, B3N, Marco Mengoni e Ultimo concerto ...