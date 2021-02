Ava Max ci fa ballare celebrando la dance anni 90 con il singolo My Head & My Heart

Leggi su biccy

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ava Max c’ha messo la testa ed il cuore (letteralmente) nel nuovoMy; Myche celebra la musicaa cavallo fra gli’90 ed i celeberrimi ’00. Sulla base di Pesenka di Ruki Vyerh del 1998 (usata un paio didopo come campionamento dell’indiscusso successo Around The World (La La La La La) degli A Touch Of Class), Ava Max ha inciso il suo nuovo tormentone che da oggi vanta anche un video ufficiale. Eccolo: ? E se siete troppo piccoli per conoscere gli ATC, ecco la loro hit ed il brano originale di Ruki Vyerh: ? Ava Max My; MyTesto Baby, now and then I think about me now and who I could have been And then I picture all the perfect that we lived ‘Til I cut the strings ...