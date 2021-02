Autostrade, Atlantia: “Da Cdp offerta inferiore alle attese”. Ma la holding avvia una trattativa (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ancora non ci siamo. Come prevedibile il cda di Atlantia “all’esito di una prima disamina” dell’offerta di Cassa depositi e prestiti-Blackstone-Macquarie di 8 miliardi per l’88% di Autostrade per l’Italia “ha reputato l’offerta inferiore alle attese, fondate su concrete e coincidenti valutazioni di advisor indipendenti, e non coerente, nei termini sia economici che contrattuali proposti, con l’interesse di Atlantia e di tutti gli stakeholders”. In effetti l’offerta non sostanzialmente diversa rispetto a quelle presentate nei mesi scorsi che già erano state rimandate al mittente. Con una differenza importante ossia che questa volta si tratta di un’offerta vincolante per il proponente. Quindi qualcosa di molto più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ancora non ci siamo. Come prevedibile il cda di“all’esito di una prima disamina” dell’di Cassa depositi e prestiti-Blackstone-Macquarie di 8 miliardi per l’88% diper l’Italia “ha reputato l’, fondate su concrete e coincidenti valutazioni di advisor indipendenti, e non coerente, nei termini sia economici che contrattuali proposti, con l’interesse die di tutti gli stakeholders”. In effetti l’non sostanzialmente diversa rispetto a quelle presentate nei mesi scorsi che già erano state rimandate al mittente. Con una differenza importante ossia che questa volta si tratta di un’vincolante per il proponente. Quindi qualcosa di molto più ...

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Spinecap, azionista di minoranza di Atlantia, non ritiene sufficiente l'offerta di Cdp-Blackstone-Macquarie di 8 miliardi… - giornaleradiofm : Atlantia: offerta Cdp per Aspi inferiore ad attese: (ANSA) - ROMA, 26 FEB - Il cda di Atlantia 'all'esito di una pr… - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: Spinecap, azionista di minoranza di Atlantia, non ritiene sufficiente l'offerta di Cdp-Blackstone-Macquarie di 8 miliardi… - InvestingItalia : Atlantia, Tci chiede a Cda di rifiutare offerta Cdp per Autostrade - - Agenzia_Ansa : Spinecap, azionista di minoranza di Atlantia, non ritiene sufficiente l'offerta di Cdp-Blackstone-Macquarie di 8 mi… -