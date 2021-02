Australia, rugbisti cantano per ringraziare l'hotel che li ha ospitati per la quarantena | video (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sta spopolando sui social network il video di una squadra delle isole Fiji che, per ringraziare l'albergo che l'ha ospitata per la quarantena obbligatoria in Australia per il Covid-19, canta un inno pre-partita dai balconi dell'hotel. Il canto segue la tradizione di intonare un inno pre-partita prima delle competizioni internazionali. Guarda tutti i video Coronavirus, I Concerti Sul Balcone Questo ragazzo, esasperato dalla quarantena, si è messo a imitare Elettra Lamborghini ...Applausi dai balconi a Napoli ai tir per l'ospedale Il quartiere Ponticelli, nella periferia orientale del capoluogo partenopeo, saluta festante i ... Leggi su panorama (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sta spopolando sui social network ildi una squadra delle isole Fiji che, perl'albergo che l'ha ospitata per laobbligatoria inper il Covid-19, canta un inno pre-partita dai balconi dell'. Il canto segue la tradizione di intonare un inno pre-partita prima delle competizioni internazionali. Guarda tutti iCoronavirus, I Concerti Sul Balcone Questo ragazzo, esasperato dalla, si è messo a imitare Elettra Lamborghini ...Applausi dai balconi a Napoli ai tir per l'ospedale Il quartiere Ponticelli, nella periferia orientale del capoluogo partenopeo, saluta festante i ...

