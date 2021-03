Atti penali: le istruzioni tecniche per il deposito telematico (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lucia Izzo - Stante l'ampliamento del deposito telematico a nuovi Atti, individuati dal D.M. Giustizia lo scorso 13 gennaio, il DGSIA ha aggiornato e sostituito le specifiche tecniche in precedenza individuate. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lucia Izzo - Stante l'ampliamento dela nuovi, individuati dal D.M. Giustizia lo scorso 13 gennaio, il DGSIA ha aggiornato e sostituito le specifichein precedenza individuate.

VadoDritto : @maxmassi969 Nel recente passato abbiamo visto di peggio e non sono leggende ma atti scritti nelle pagine di senten… - aiconsultingsrl : Pubblicato il provvedimento sul Deposito telematico degli atti penali presso gli uffici del Pubblico Ministero - AteneoWeb : Pubblicato il provvedimento sul Deposito telematico degli atti penali presso gli uffici del Pubblico Ministero - gianfrancoforte : @ElFelpone @danielelozzi Si, però per gli atti approvati nel corso di questo iter, non so se un eventuale bocciatur… - StudioCanu : Atti penali: le istruzioni tecniche per il deposito telematico -