Attesa per le decisioni di Roma | per la Campania il pericolo si chiama ‘zona Rossa’

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiC’èper leche il ministro della Salute Roberto Speranza adotterà nel pomeriggio in merito alle fasce di rischio per le Regioni italiane. Tutto, come al solito, dipenderà dall’esito del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. Preoccupa l’andamento della curva epidemiologica e ciò rende più complicato prevedere cosa accadrà nel pomeriggio. Diverse, infatti, le voci provenienti dalla Capitale. E se la certezza è data dal fatto che le prossime disposizione entreranno in vigore dal lunedì e non più dalla domenica, i dubbi riguardano le Regioni che cambieranno colore. Tra quelle attenzionate, a quanto pare, c’è anche la. Il rischio di una ulteriore retrocessione, e dunque di un ritorno in zona Rossa, è dietro l’angolo. Qualcosa, forse, lo capiremo nel primo pomeriggio ...