Attanasio | la moglie | L' agenzia Onu disse a Luca che garantiva la sicurezza Non lo ha fatto

Agenzia_Ansa : 'E' stato tradito da qualcuno vicino a noi', dice la moglie di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso in Co… - Corriere : Attanasio, la moglie Zakia Seddiki: «Il mio Luca tradito da qualcuno che gli era molto vicino» - MediasetTgcom24 : Congo, la moglie dell'ambasciatore Attanasio: 'Qualcuno di molto vicino alla nostra famiglia lo ha tradito'… - benny_bove : RT @Corriere: La moglie di Attanasio: «L’agenzia Onu disse a Luca che garantiva la sicurezza. Non lo ... - Corriere : La moglie di Attanasio: «L’agenzia Onu disse a Luca che garantiva la sicurezza. Non lo ... -

Ultime Notizie dalla rete : Attanasio moglie

Leggi anche, laZakia Seddiki: "Il mio Luca tradito da qualcuno che gli era vicino" Luca, l'ambasciatore per cui il mondo era una questione di cuore Nella sua Limbiate la ...La camera ardente per Luca- Fotogramma Papà Salvatore, mamma Alida, laZakia hanno sostato a lungo in preghiera in un apposito spazio. In mattinata hanno raggiunto Limbiate il ...Zakia Seddiki racconta dei contatti di Attanasio con il Programma alimentare mondiale prima della partenza per Goma. Parla di lui, della vita insieme e dice: «All’Italia sarò sempre grata. Chiedo di r ...Oggi è il giorno dei funerali di Vittorio Iacovacci, il carabiniere ucciso in Congo in un'imboscata insieme all'ambasciatore italiano nel Paese africano, Luca Attanasio.