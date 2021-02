Attacco aereo Usa contro miliziani pro-Iran in Siria | la prima azione militare dell’era Biden

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Questa notte – venerdì 26 febbraio – è avvenuta laJoe: gli Usa hanno bombardato la, nella zona orientale, al confine con l’Iraq, prendendo di mira infrastrutture delle milizie appoggiate dall’. L’Osservatoriono dei diritti dell’uomo ha rivelato che almeno 17 combattenti pro-sono stati uccisi in seguito all’. Il Pentagono afferma che il raid, ordinato da Joee sferrato dopo aver consultato gli alleati, è in risposta all’missilistico in Iraq dello scorso 15 febbraio nel quale ha perso la vita un contractor civile mentre militari statunitensi e di altre forze della coalizione sono rimasti feriti. Pentagono: ...

Agenzia_Ansa : Attacco aereo degli #Usa in #Siria contro una struttura legata alla milizia filo-iraniana - repubblica : Siria, attacco aereo Usa contro miliziani filo Iran. È il primo dell'era Biden: Raid nella parte orientale del Paes… - TorazziAlberto : RT @GonnelliLuca: Biden inizia l'era della pace. +++ Ultim'ora+++ Siria, attacco aereo Usa contro miliziani filo Iran. E’… - ImolaOggi : Siria, attacco aereo USA su gruppo filo Iran: 17 morti - MG462gm : -

E' un raid, nella zona orientale della siria, al confine con l'raq, in cui sono morti almeno ... condotta insieme a misure diplomatiche", in risposta all'missilistico del 15 febbraio ...Gli Usa hanno compiuto un, il primo da quando si è insediato Joe Biden, contro una struttura legata ad una milizia filo iraniana in Siria, dopo tre separati attacchi missilistici contro le forze americane in Iraq.“Nello stesso tempo - ha aggiunto - abbiamo agito in modo deliberato per la de-escalation della situazione complessiva sia nella Siria orientale che in Iraq”. Secondo un primo bilancio sono rimasti uc ...Risposta ad attacchi in Iraq. Il presidente ha inoltre parlato con re Salman del caso Khashoggi, sollevato tema dei diritti umani ...