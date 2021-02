Atp Rotterdam 2021 in tv | programma | date | orari e diretta streaming con Jannik Sinner

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il, lee glidell’Atp 500 di, torneo indal 1° al 7 marzo. In Olanda ritorna in campoin seguito alla sconfitta al primo turno dell’Atp di Montpellier patita per mano di Bedene. L’altoatesino dovrà vedersela con giocatori come Tsitsipas e Rublev, mentre Rafael Nadal ha già comunicato il suo forfait. Si parte nella giornata di lunedì 1 marzo dalle ore 13:00 con la copertura televisiva integrale affidata a Supertennis sul canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky. Si può assistere allasul sito web dell’emittente. La finale è innella giornata di domenica 7 marzo alle ore 15:30, di seguitoe ...

Se l'infortunio non sarà grave, si prepara per l'500 di, in programma la prossima settimana. Poi ritorna in Francia, a Marsiglia. Dal 14 al 20 marzo giocherà a Dubai, questo sarà anche ...Adesso ne devo parlare con l'allenatore perché ci sono diverse cose da affrontare' Jannik Sinner, riscatto all'500 di? I prossimi tornei Sinner ora dovrà valutare le sua condizioni ...