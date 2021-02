Atalanta, il Presidente Percassi al veleno sull’arbitraggio: “In Europa c’è sudditanza” (Di venerdì 26 febbraio 2021) La partita di Champions League contro il Real Madrid ha lasciato in dote una lunga serie di polemiche in casa Atalanta: se il primo a scagliarsi contro l’arbitraggio è stato il tecnico Gian Piero Gasperini, ora tocca al Presidente Antonio Percassi. L’oggetto delle critiche è il direttore di gara Stieler, reo di aver espulso dopo una manciata di minuti il centrocampista Freuler in maniera alquanto discutibile. Questo episodio può aver compromesso in maniera dirompente l’avventura europea degli orobici, poiché dopo lo 0-1 interno servirà una vera e propria impresa in quel di Madrid. Cosa ha detto il Presidente Antonio Percassi? Il vertice societario atalantino Antonio Percassi ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale più volte è tornato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 26 febbraio 2021) La partita di Champions League contro il Real Madrid ha lasciato in dote una lunga serie di polemiche in casa: se il primo a scagliarsi contro l’arbitraggio è stato il tecnico Gian Piero Gasperini, ora tocca alAntonio. L’oggetto delle critiche è il direttore di gara Stieler, reo di aver espulso dopo una manciata di minuti il centrocampista Freuler in maniera alquanto discutibile. Questo episodio può aver compromesso in maniera dirompente l’avventura europea degli orobici, poiché dopo lo 0-1 interno servirà una vera e propria impresa in quel di Madrid. Cosa ha detto ilAntonio? Il vertice societario atalantino Antonioha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale più volte è tornato ...

