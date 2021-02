Atac, Mottura: “Palazzo mobilità? Vicenda del 2008, non abbiamo nessun debito” (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Oggi è stata appresa la notizia del rinvio a giudizio da parte della Corte dei Conti di alcuni ex amministratori di Atac di molti anni fa, ritenuti responsabili di una Vicenda che risale al 2008 – 2010. Penso che vi sarà una valutazione da parte di Atac in relazione alla possibile costituzione per risarcimenti. Quello che senz’altro posso affermare è che oggi non ci sono passività potenziali per l’azienda perché questi fatti sono stati metabolizzati tanto tempo fa. Atac non ha debiti nei confronti di nessuno”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Atac Giovanni Mottura in occasione della presentazione dei nuovi autobus ad Acilia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Oggi è stata appresa la notizia del rinvio a giudizio da parte della Corte dei Conti di alcuni ex amministratori didi molti anni fa, ritenuti responsabili di unache risale al– 2010. Penso che vi sarà una valutazione da parte diin relazione alla possibile costituzione per risarcimenti. Quello che senz’altro posso affermare è che oggi non ci sono passività potenziali per l’azienda perché questi fatti sono stati metabolizzati tanto tempo fa.non ha debiti nei confronti dio”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato diGiovanniin occasione della presentazione dei nuovi autobus ad Acilia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

