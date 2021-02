AstroSamantha torna nello Spazio I dettagli sul nuovo viaggio

(Di venerdì 26 febbraio 2021) È ufficiale: Samantha Cristoforetti tornerà. Per idella seconda missione oltre l’atmosfera dell’astronauta italiana bisognerà attendere il 3 marzo, giorno in cui è stata fissata la conferenza stampa con ildirettore generale dell’Esa Josef Aschbacher e il presidente dell’Asi Giorgio Saccoccia. Persarà un ritorno sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) dopo la missione Futura dell’Asi tra 2014 e 2015. La notizia dell’assegnazione alla Expedition 42/43 per la Cristoforetti era arrivata già nel 2012, facendo esultare tutto il Paese per la prima donna italiana destinata a entrare, nonché la prima donna europea a compiere una missione di lunga durata. E infatti, il 23 novembre 2014 è iniziata la missione ...

TRENTO . L'annuncio era già arrivato durante la conferenza d ell'Agenzia Spaziale Europea . Nelle scorse ore, però, è arrivata la conferma e la tempistica., l'astronauta trentina, tornerà fra le stelle nel 2022 . Lo ha affermato il presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi) Giorgio Saccoccia , parlando di una nuova missione per l'...Lo ha reso noto la stessa Agenzia. AstroSamantha nel 2014-15 ha trascorso 200 giorni in orbita. Poi, sulla Terra, ha ripreso a lavorare a una futura spedizione sulla Luna ...L'Agenzia spaziale europea annuncia una nuova missione per l'astronauta italiana. AstroSamantha nel 2014-15 ha trascorso 200 giorni in orbita. Poi, ...