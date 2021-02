ASPI, Atlantia: offerta CDP-fondi sotto attese, mandato a vertici per migliorarla (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha preso atto dell’offerta vincolante per l’acquisto dell’intera partecipazione dell’88% del capitale detenuta da Atlantia in Autostrade per l’Italia (ASPI) presentata in data 24 febbraio 2021 dal consorzio composto da CDP Equity, The Blackstone Group International Partners LLP e Macquarie Infrastructure and Real Assets LTD. Il Consiglio – spiega una nota – all’esito di una prima disamina, ha reputato “l’offerta inferiore alle attese“, fondate su concrete e coincidenti valutazioni di advisor indipendenti, e “non coerente, nei termini sia economici che contrattuali proposti, con l’interesse di Atlantia e di tutti gli stakeholders”.Il Consiglio ha comunque dato mandato al Presidente e ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione diha preso atto dell’vincolante per l’acquisto dell’intera partecipazione dell’88% del capitale detenuta dain Autostrade per l’Italia () presentata in data 24 febbraio 2021 dal consorzio composto da CDP Equity, The Blackstone Group International Partners LLP e Macquarie Infrastructure and Real Assets LTD. Il Consiglio – spiega una nota – all’esito di una prima disamina, ha reputato “l’inferiore alle“, fondate su concrete e coincidenti valutazioni di advisor indipendenti, e “non coerente, nei termini sia economici che contrattuali proposti, con l’interesse die di tutti gli stakeholders”.Il Consiglio ha comunque datoal Presidente e ...

