Ascolti Tv | Rai asfalta Mediaset | il trionfo di “Che Dio ci Aiuti” su “Che bella giornata”

(Di venerdì 26 febbraio 2021)Tv 25 febbraio 2021, Rainel prime time grazie all’eccezionale performance di una delle fiction più amate degli ultimi anni, “Che Dio ci”. La puntata della sesta serie in onda ieri sera, con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela e Francesca Chillemi in quelli di Azzurra, ha vinto glidella prima serata con 5.767.000 telespettatori e il 21,5% di share nel primo episodio, e 5.265.0000 e il 23,84% nel secondo. Stracciata la concorrenza di Canale 5 con Checco Zalone e il suo “Che” che ha totalizzato 1.909.000 telespettatori con l’8,18% di share.tv 25 febbraio 2021: “La Pupa e il Secchione e Viceversa” battuto da Milan-Stella Rossa Si piazza in terza posizione Tv8 con la partita di Europa ...

Raiofficialnews : #AscoltiTv di giovedì #25febbraio ? - raspa90 : RT @tvblogit: #CheDioCiAiuti su Rai 1 surclassa Checco Zalone su Canale 5. La penultima puntata di #luiepeggiodime sotto i 900.000 spettato… - tvblogit : #CheDioCiAiuti su Rai 1 surclassa Checco Zalone su Canale 5. La penultima puntata di #luiepeggiodime sotto i 900.00… - Louissmouth : RT @http_paolinajr: @Ballando_Rai non è che ala prossima edizione potreste proporre un posto a Francesco Maria Oppini? Voi ci guadagnate su… - aurora26010 : RT @http_paolinajr: @Ballando_Rai non è che ala prossima edizione potreste proporre un posto a Francesco Maria Oppini? Voi ci guadagnate su… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Rai

RAI - Radiotelevisione Italiana

Tv 25 febbraio 2021. In prima serata su Rai1 Che Dio ci Aiuti 6 ha conquistato una media di ... Su3 il Tg3 Linea Notte 364.000 (4,4%). Su Rai2 Il Paradiso per Davvero 444.000 (4,1%)....momenti che i giornalisti musicali aspettano con trepidazione c'è sicuramente quello degli... l'audizione inè certamente uno dei miei due momenti preferiti in assoluto, l'altro è quello ...Emanuele Bruno. (Nella foto il i giudici di Italia’s Got Talent) Tra le native digitali free in prima serata vince Tv8 col people show. In prima serata. Ascolti tv 24 febbraio digital e pay: Italia’s ...Una recente ricerca di Mediobanca ha evidenziato alcune peculiarità del nostro servizio pubblico rispetto agli altri enti pubblici europei: la prevalenza per la Rai dei ricavi da pubblicità, l’inferio ...