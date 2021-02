Ascolti tv | dati Auditel 25 febbraio | Che Dio ci aiuti 6 domina con 5 5 milioni

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Che Dio ci6, con Elena Sofia Ricci nelle vesti di Suor Angela, in onda su Rai1 continua are la prima serata del giovedì sera. Il 25ha conquistato 5.492.000 telespettatori pari al 22.7% di share.tv prime time Su Canale 5 la pellicola Che Bella Giornata ha raccolto davanti al video 1.909.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha catturato l’attenzione di 1.379.000 spettatori con il 7.4% (presentazione 1.212.000 – 4.4%)). Rai2 Robin Hood – L’Origine della Leggenda ha interessato 1.028.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.153.000 spettatori con uno share del 6.1%. Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 990.000 spettatori con il 5.3% di share. Non è decollato su Rai3 Lui è Peggio di Me con 895.000 ...

Tv,Auditel ieri, 25 febbraio 2021: vince Che Dio ci aiuti 6 contro Che bella giornata Continuano i successi per Suor Angela su Rai 1. La vittoria della prima serata è della fiction Rai.