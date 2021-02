Arrivano nuove sanzioni da AGCOM per Vodafone e WindTre: ecco perché (Di venerdì 26 febbraio 2021) AGCOM ha inflitto sanzioni a Vodafone e WindTre per infrazioni simili, relative a costi fissi aggiunti alle SIM a consumo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 26 febbraio 2021)ha inflittoper infrazioni simili, relative a costi fissi aggiunti alle SIM a consumo. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

repubblica : Delitto Khashoggi, la Cia pronta a pubblicare il rapporto segreto che accusa Mohammed bin Salman: Biden chiama re s… - BookingBlog : Ecco come fare per migliorare le prestazioni dei video pubblicati su Facebook ?? - TuttoAndroid : Arrivano nuove sanzioni da AGCOM per Vodafone e WindTre: ecco perché - Martinaitaly91 : RT @thepalecountess: Per ogni cristo che dice di essere mentalmente stremato e di temere nuove chiusure arrivano almeno cinque stronzi a co… - poesoIo : RT @thepalecountess: Per ogni cristo che dice di essere mentalmente stremato e di temere nuove chiusure arrivano almeno cinque stronzi a co… -