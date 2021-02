Arrestato l’uomo che aveva accoltellato una commessa durante una rapina in centro a Milano – Il video (Di venerdì 26 febbraio 2021) È finito in manette il 46enne che lo scorso 11 febbraio ha tentato una rapina armato di coltello, in un negozio di una nota catena di abbigliamento intimo in pieno centro a Milano, in piazza Cordusio. l’uomo, un pluripregiudicato di 46 anni sospeso dal servizio sociale di messa in prova, dovrà rispondere del reato di tentata rapina aggravata e lesioni gravi. A incastrare il rapinatore sono state le tracce ematiche lasciate nel punto vendita durante la colluttazione con le commesse. durante l’irruzione, infatti, il ladro ha avuto uno scontro fisico con una delle impiegate, una giovane di 28 anni, che ha ferito procurandosi egli stesso un taglio alla mano dopo un colpo sferrato dalla ragazza. L’opposizione delle due commesse ha provocato, inoltre, la ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 febbraio 2021) È finito in manette il 46enne che lo scorso 11 febbraio ha tentato unaarmato di coltello, in un negozio di una nota catena di abbigliamento intimo in pieno, in piazza Cordusio., un pluripregiudicato di 46 anni sospeso dal servizio sociale di messa in prova, dovrà rispondere del reato di tentataaggravata e lesioni gravi. A incastrare iltore sono state le tracce ematiche lasciate nel punto venditala colluttazione con le commesse.l’irruzione, infatti, il ladro ha avuto uno scontro fisico con una delle impiegate, una giovane di 28 anni, che ha ferito procurandosi egli stesso un taglio alla mano dopo un colpo sferrato dalla ragazza. L’opposizione delle due commesse ha provocato, inoltre, la ...

