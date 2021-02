Arrestata la banda di rapinatori che seminava il terrore sulla linea Saronno-Lodi | VIDEO (Di venerdì 26 febbraio 2021) Questa mattina sono stati arrestati 6 giovani tra i 20 e 26 anni accusati di essere i componenti della banda di rapinatori che ha seminato il terrore tra i viaggiatori sui treni e nelle stazioni della linea Saronno-Lodi oltre che sugli autobus di linea del Sud Milano. Gli arresti sono stati eseguiti a Lodi, Sant’Angelo td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Arrestata la banda di rapinatori che seminava il terrore sulla linea Saronno-Lodi VIDEO proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 26 febbraio 2021) Questa mattina sono stati arrestati 6 giovani tra i 20 e 26 anni accusati di essere i componenti delladiche ha seminato iltra i viaggiatori sui treni e nelle stazioni dellaoltre che sugli autobus didel Sud Milano. Gli arresti sono stati eseguiti a, Sant’Angelo td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articololadicheilproviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Arrestata la banda di rapinatori che seminava il terrore sulla linea Saronno-Lodi | VIDEO - varesenews : Arrestata la banda dei bancomat: in due anni avevano messo a segno 73 colpi - angiuoniluigi : RT @leggoit: Arrestata la banda del bancomat: 73 sportelli fatti esplodere in due anni dalla Lombardia al Lazio per oltre 3 milioni di euro… - leggoit : Arrestata la banda del bancomat: 73 sportelli fatti esplodere in due anni dalla Lombardia al Lazio per oltre 3 mili… - giovannalapazza : RT @ANPIRomaPosti: #AlbaPerello,”Zora”,giovane attivista slovena, comunista e partigiana,arrestata e torturata in via Bellosguardo a #Tries… -