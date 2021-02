Argentina sta facendo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Noi non l’avevamo trattata questa notizia, ma come tante che ricircolano da un anno all’altro anche stavolta ecco una bufala che era stata diffusa l’anno scorso tornare fuori alla grande, almeno secondo le segnalazioni arrivate a BUTAC. Da quello che abbiamo capito sta girando nei gruppi Telegram e principalmente WhatsApp, e ce l’avete inviata con lo screenshot che vi riporto: Il testo nello screenshot riporta: Comincerà a circolare un video su WhatsApp che mostra come la curva Covid19 si sta appiattendo in Argentina. Il file si chiama “”, non aprirlo e non vederlo, controllerà il tuo telefono per 10 secondi e non potrà essere fermato in alcun modo. Trasmetti le informazioni a familiari e amici. Ora lo hanno detto anche sulla CNN. Diffondilo Allora, a me quelli che scrivono messaggi con ordini del tipo “diffondilo” viene solo voglia di disamicarli, bloccarli sui ... Leggi su butac (Di venerdì 26 febbraio 2021) Noi non l’avevamo trattata questa notizia, ma come tante che ricircolano da un anno all’altro anche stavolta ecco una bufala che era stata diffusa l’anno scorso tornare fuori alla grande, almeno secondo le segnalazioni arrivate a BUTAC. Da quello che abbiamo capito sta girando nei gruppi Telegram e principalmente WhatsApp, e ce l’avete inviata con lo screenshot che vi riporto: Il testo nello screenshot riporta: Comincerà a circolare un video su WhatsApp che mostra come la curva Covid19 si sta appiattendo in. Il file si chiama “”, non aprirlo e non vederlo, controllerà il tuo telefono per 10 secondi e non potrà essere fermato in alcun modo. Trasmetti le informazioni a familiari e amici. Ora lo hanno detto anche sulla CNN. Diffondilo Allora, a me quelli che scrivono messaggi con ordini del tipo “diffondilo” viene solo voglia di disamicarli, bloccarli sui ...

WhatsApp, bufala "India lo sta facendo"/ Ennesimo video virale fake sul covid Tra l'altro già nelle ultime settimane era circolato sulle chat di WhatsApp un file molto simile, leggasi "Argentina lo sta facendo", già bollato come "bufala", e che invitava appunto a diffondere il ...

Argentina sta facendo

