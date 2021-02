Arca apre a Monsano | scattano 15 assunzioni | inaugurazione prevista per il 15 marzo

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sarà sufficiente collegarsi a www.- shop.it, riempire il carrello virtuale e poi pagare e ritirare la merce nel punto vendita. Un sistema che s'è dimostrato vincente in questo periodo, in cui ...

Ultime Notizie dalla rete : Arca apre

Corriere Adriatico

Sarà sufficiente collegarsi a www.- shop.it, riempire il carrello virtuale e poi pagare e ritirare la merce nel punto vendita. Un sistema che s'è dimostrato vincente in questo periodo, in cui ...'La Procura - si legge -le indagini e avvia un approfondimento sulla gestione dell'... Un bando di gara 'stranamente' indetto da(Regione Lombardia) è stato poi vinto dalla ditta Airgreen per ...Era stato uno dei grandi sogni di Giovanni Paolo II: aprire il Grande Giubileo del 2000 in Iraq, nella terra di origine del patriarca Abramo. Dopo mesi di trattative, per motivi di sicurezza, Saddam ...E il Sindacato USB denuncia: "Una sinergia totalmente a carattere pubblico che a qualcuno risultava indigesta".