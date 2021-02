“Aquiloni” è il nuovo album di Stefano Colli

(Di venerdì 26 febbraio 2021)debutta con l’”: fuori in formato digitale e fisico, con un booklet interamente illustrato da Patrick Fongarolli Frizzera “” è l’di esordio di, che arriva dopo l’uscita dei singoli “Crudele” e “Guarda la notte” e dopo le esperienze televisive del Festival di Castrocaro (RAI 1) e di The Voice of… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Aquiloni nuovo

Sky Tg24

(78' Pedro 6,5: Bievenido di. Segna da rapace) SPINAZZOLA 6,5 Testa alta e denti in fuori. ...5 Cacciatori di, per gli altri. Rimedia un rigore e regala numeri di alta scuola anche ...In tutta risposta, i genitori premiano questo gesto dei figli donando loro il denaro delanno,... Tra le altre attività ludiche praticate, uomini e bambini fanno volaree giocano al jegi ...Sospeso tra Le mille e una notte e i romanzi del Nobel egiziano Nagib Mahfuz, il nostro immaginario collettivo sulla letteratura araba resta stentato. Nella nostra editoria non mancano certo traduzion ...Già organizzato un sito con vetrina virtuale, si fanno vendite per Whatsapp e presto anche lo sbarco su Instagram per i più giovani ...