Anticipazioni Amici 20 del 26 02 2021 | Giorgia giudica i cantanti della scuola e al primo posto mette…

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Questo pomeriggio è stata registrata la puntata di20 che andrà in onda domani su Canale 5. A seguire ledal portale IlVicolodellenews.it: Ospitepuntata registrata di oggi è Ben (ex del duo Benji e Fede) che ha cantato il nuovo inedito Finché le stelle non brillano. Prova tim: Serena Marchese ha ballato una coreografia Hip Hop. Tancredi canta Lose Yourself di Eminem, aggiungendo delle sue barre, piace molto a Rudy Zerbi e Arisa, e anche la Pettinelli gli da una piena sufficienza, dicendo che è migliorato. Risultanella classifica delle cover eseguite daiche è stata stilata dalla cantante, e terzo nella classifica delle case discografiche. Rosa: balla un duetto con Tommaso, eseguito prima da Elena e Sebastian, è piaciuta a ...

2021, ed. 20,registrazione oggi, 26 febbraio Cosa accadrà nel corso della nuova registrazione di20 ? È stata una settimana piuttosto turbolenta per i ragazzi e per qualcuno ... Ad Amici 20 Sangiovanni ha minacciato di andarsene dalla scuola dopo il provvedimento di Rudy Zerbi per la mancata presenza a ginnastica.