Anna Tatangelo cambio radicale | il suo è un ritorno al passato

(Di venerdì 26 febbraio 2021)sorprende davvero tutti, sui social mostra il suo cambiamento repertino che ricorda molto il, di cosa si tratta? foto InstagramLa cantante di Sora sorprende ancora una volta i suoi follower con un nuovo cambiamento che forse nessuno si aspettava ma che ricorda unaldavvero fantastico. Prima di scoprire di cosa si tratta, vi ricordo che questa sera la giovane sarà una delle ospiti per l‘ultima puntata del Cantante Mascherato, lo show di prima serata di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Lei duetterà con Lupo, che i giudici pensano essere il suo ex compagno Gigi D’Alessio e non solo da settimane è inseguita da una sola domanda ricorrente: “sei tu la farfalla?”. Ma scopriamo che cosa ha combinato. LEGGI ANCHE>>> La rivelazione di ...

Dani51227647 : @vitaindiretta @IlCantanteRai1 @milly_carlucci @RaiUno il fatto che Anna tatangelo e red canzian non abbiano la mas… - TV_Italiana : Playlist duetti della finale de #IlCantanteMascherato: ??#Farfalla ft. Red Canzian - Un amore così grande ??#Lupo ft… - ChiaraamorusoK : @CdGherardesca @RaiUno @IlCantanteRai1 @milly_carlucci @insinnaflavio @frafacchinetti @caterinabalivo @pattypravo L… - GiorgiaSalomone : @CdGherardesca @RaiUno @IlCantanteRai1 @milly_carlucci @insinnaflavio @frafacchinetti @caterinabalivo @pattypravo p… - goccedicristall : Anna Tatangelo ha tolto la sua foto profilo, nuova hit in vista ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

... "Le maschere duettano! Non era mai successo in nessuna edizione de #ilcantantemascherato in giro per il mondo! I nostri duetti: il Lupo e, la Farfalla e Red Canzian, il Pappagallo e ...Tanti gli ospiti tra cui, Rita Pavone, Cristina D Avena e Red Canzian. Curioso il fatto che siano stati invitati lae Canzian, che secondo la giuria si nascondono ...Anna Tatangelo cambia look ancora una volta e torna alle origini con il suo colore naturale lasciando alle spalle il biondo.Il cantante mascherato 2021: le anticipazioni della quinta e ultima puntata (la finale) in onda oggi, venerdì 26 febbraio 2021, alle 21,25 ...