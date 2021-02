Anna Falchi si racconta tra passato e presente

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Francesco Curridori ?: "Mi manca il contatto fisico col mio fidanzato", selfie piccante per la sua Lazio: follower in... gallerysexy su Instagram: gli...a ilGiornale.it come, tra carriera e politica, ha vissuto quest'ultimo anno di pandemia “Ero spaesata e preoccupata".a ilGiornale.it come ha vissuto quest'ultimo anno di pandemia tra lavoro e affetti e ci dice la sua anche su come la politica abbia trascurato il mondo dello spettacolo. Come ha vissuto quest'anno di pandemia sia dal punto di vista personale sia da quello professionale? “Ho vissuto la pandemia in ...