Angers-Lens domenica 28 febbraio | ore 15 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ventisettesimo turno di Ligue 1 che vede in programma una sfida con vista sull’Europa League tra. In leggera frenata la squadra di Moulin reduce da una vittoria nelle ultime 5 gare disputate; e con soli 2 punti totalizzati nelle ultime 4 gare di campionato. Scialbo il pareggio di Strasburgo, un punto che non serve InfoBetting: Scommesse Sportive e