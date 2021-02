Angela Merkel rifiuta il vaccino Astrazeneca: 'Ho 66 anni, non è consigliato per questa fascia d'età' (Di venerdì 26 febbraio 2021) 'Io ho 66 anni e non appartengo al gruppo per cui Astrazeneca è consigliato' ma 'è un vaccino affidabile, efficace e sicuro ed è stato approvato dall'agenzia europea del farmaco e in Germania ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 febbraio 2021) 'Io ho 66e non appartengo al gruppo per cui' ma 'è unaffidabile, efficace e sicuro ed è stato approvato dall'agenzia europea del farmaco e in Germania ...

