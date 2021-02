Angela Merkel rifiuta il vaccino Astrazeneca: «Ho 66 anni, non è consigliato per questa fascia d’età» (Di venerdì 26 febbraio 2021) «Io ho 66 anni e non appartengo al gruppo per cui Astrazeneca è consigliato» ma «è un vaccino affidabile, efficace e sicuro ed è stato approvato dall’agenzia europea del farmaco e in Germania consigliato fino ai 65 anni di età». La cancelliera Angela Merkel è stata chiamata a “dare il buon esempio” ai cittadini tedeschi sottoponendosi al vaccino anti-Covid davanti alle telecamere e dissipare così i dubbi della popolazione, ma in un’intervista al quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung ha spiegato che non si farà iniettare una dose del siero Astrazeneca. La Germania è uno dei numerosi paesi europei in cui il vaccino Astrazeneca non è attualmente approvato per gli over 65 a causa ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 26 febbraio 2021) «Io ho 66e non appartengo al gruppo per cui» ma «è unaffidabile, efficace e sicuro ed è stato approvato dall’agenzia europea del farmaco e in Germaniafino ai 65di età». La cancellieraè stata chiamata a “dare il buon esempio” ai cittadini tedeschi sottoponendosi alanti-Covid davanti alle telecamere e dissipare così i dubbi della popolazione, ma in un’intervista al quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung ha spiegato che non si farà iniettare una dose del siero. La Germania è uno dei numerosi paesi europei in cui ilnon è attualmente approvato per gli over 65 a causa ...

