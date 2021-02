Angela Merkel ha rifiutato il vaccino | la motivazione la spiega lei stessa

(Di venerdì 26 febbraio 2021) La cancelliera federale tedesca,, rifiuta la somministrazione del: leii motivi della decisione Continua la campagna vaccinale contro il Covid in tutto il mondo. I… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Angela Merkel

Al summit europeo i 26 sposano la linea di Mario Draghi: bisogna accelerare sui vaccini penalizzando le Big Pharma inadempienti sulle forniture. E, con l'apertura di, trovano un primo accordo per il via libera ai passaporti vaccinali, quei certificati che potranno consentire a chi ha ricevuto le dosi di muoversi e viaggiare. Vanno fatti entro tre ...Ora uscirne fuori è un bel problema pere chi le succederà a settembre. "Se continuiamo saremo colpiti dalle sanzioni, ma se abbandoniamo ora violiamo un contratto. Anche a livello dell'...Come ha ammesso la stessa cancelliera tedesca Angela Merkel in un'intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, tra gli europei c'è un «problema di accettazione» del vaccino anglo-svedese. Ema: no ...La procura di Monaco ha aperto un’indagine per evasione fiscale e corruzione nei confronti del deputato tedesco Georg Nüßlein, vice-capogruppo dell’Unione Csu-Cdu di Angela Merkel. L’inchiesta ...