Angela Merkel ha rifiutato il vaccino e spiega la sua motivazione

La cancelliera federale tedesca, Angela Merkel, rifiuta la somministrazione del vaccino: lei stessa spiega i motivi della decisione. Continua la campagna vaccinale contro il Covid in tutto il mondo. I primi a farsi somministrare il vaccino sono stati proprio alcuni capi di stato, così da dare il buon esempio a tutta la popolazione. La stessa decisione però non è arrivata dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, che ha deciso di andare in direzione totalmente opposta agli altri governatori. Infatti il capo dello stato tedesco ha deciso di non farsi somministrare il vaccino, decisione che ha provocato non poco scompiglio. A spiegare la sua decisione è lei stessa al quotidiano 'Frankfurter Allgemeine Zeitung', a cui dichiara: "Il ...

